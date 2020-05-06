Российский тренер рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в самоизоляции

Москва, 6 мая. Тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашев рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в условиях режима самоизоляции. По его словам, чтобы не терять мотивацию, нужно вести спортивный дневник. Как уточнил специалист, в этом дневнике можно фиксировать свои достижения, тренировки и самочувствие.

«Любительский спорт — это в первую очередь про любовь к себе, к своему телу, а спортивные результаты — это приятное дополнение», — объяснил он.

Как пишет RT, Кондрашев подчеркнул, что главная мотивация — это человек сам. Эксперт добавил, что благодаря дневнику можно наглядно увидеть прогресс, следить за объемом и получать дополнительную мотивацию для будущих тренировок.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что существует риск заразиться коронавирусом не выходя из дома. Медик указывает на возможность подхватить вирус через еду или воду. Он отмечает, что в таком случае болезнь будет развиваться по типу кишечной инфекции.

Несмотря на наличие подобных рисков, он оценивает вероятность заражения таким способом как низкую. Анатолий Альштейн также поделился рекомендациями, как избежать инфицирования во время общения с потенциальными носителями. Вирусолог также советует регулярно протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

Ранее Анатолий Альштейн делился прогнозами, насколько вероятно появление второй волны коронавируса. По его мнению, вирус «пришел надолго», об этом говорят все признаки. Он ожидает, что к лету заболеваемость снизится, осенью «накатит вторая волна» вируса, число зараженных может резко вырасти.

Начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.