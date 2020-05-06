Что надо знать, если вы собрались банкротиться

По данным ЦБ РФ, розничное кредитование возросло по сравнению с прошлым годом, а количество вкладов физических лиц показало отрицательную динамику на 300 млрд рублей. Портфель микрозаймов МФО населению составил на конец прошлого года 212 млрд рублей, а выдача микрозаймов увеличилась за год на 26%. В судах количество банкротств физических лиц возросло за четыре года в пять раз.

Неумеренное потребление кредитных продуктов населением вместе с коронавирусным торможением экономических процессов спровоцировали рост сомнительных предложений на рынке услуг по банкротству.

В соцсетях появилась реклама компаний, которые предлагают избавить от долгов. Десятки юридических компаний обещают спасти имущество и разрешают не платить по долгам. Банкротство предлагается бесплатно по акции «приведи друга».

Рассказываем, почему не стоит верить обманщикам.

Цена банкротства

Бесплатной процедура банкротства быть не может. Приглашающая к банкротству компания, если это не откровенные уголовники, оплачивает налоги, арендные платежи и ту самую рекламу банкротства, которой просит поверить. Смысл этой деятельности в том, что за все платит клиент. Назначаемый судом финансовый управляющий, который должен по замыслу потребителя аккуратно и бесплатно обанкротить, с получаемых денег платит страховки, отчисляет налоги и взносы в СРО арбитражных управляющих.

Сначала должника попросят внести на депозит суда вознаграждение финансовому управляющему — 25 тыс. рублей. Закон запрещает заключать банкроту соглашение с финансовым управляющим и договариваться о расчете в конце или в рассрочку. Если вам обещают обратное, скорее всего, вас уговаривают совершить преступление в форме подкупа или мошенничества.

Как правило, уже после погружения в процедуру банкротства с головой, когда назад дороги нет, должник узнает, что финансовый управляющий получает 7% от стоимости возвращенного кредиторам. Значит, он заинтересован разыскать и реализовать все спрятанное по родственникам имущество.

Ленивый управляющий, решивший обойтись без розыска имущества и анализа сделок, рискует получить иск на всю сумму долга от кредиторов. Это очень мотивирует поступать честно и без привилегий для банкрота.

Из выручки от реализации имущества должника оплачивается работа оценщиков и проведение торгов по реализации имущества, путешествия управляющего в суд и почтовые расходы.

Неприятности частного банкротства

После введения судом первой процедуры банкротства передумать и все прекратить, не рассчитавшись с кредиторами полностью, невозможно. Доходы банкрота попадают в полное распоряжение управляющего: на банковский счет под его контролем должны поступать все доходы должника. Если этому требованию не подчиниться, то должник получит не защиту от кредиторов, а денежные санкции и уголовное преследование.

Финансовый управляющий должен разыскать и оспорить все сделки по раздаче имущества как минимум за три года до подачи заявления о банкротстве в суд. Розданные должником машины, недвижимость и деньги возвращаются назад в одну корзинку для реализации с торгов. Тот, кто такое имущество должен вернуть, оплатит еще и судебные расходы. Так что дарение и фиктивная продажа без денег своего имущества близким людям перед банкротством — прямой путь надолго испортить отношения с друзьями и родственниками.

Неприятным открытием для должника становится реализация его единственного жилья, купленного в ипотеку. Все обещания, данные в начале банкротства юристами, силы не имеют. Жилье уходит на открытых торгах по цене в два-три раза дешевле номинала. Деньги получает банк и управляющий.

Еще одним сюрпризом может стать завершение процедуры банкротства, когда все имущество найдено и продано, без освобождения от долгов. Такое случается все чаще. Это в интересах кредиторов, а они научились показывать суду признаки недобросовестности должника. К таким признакам относятся увольнение с работы по собственному желанию, прекращение индивидуального предпринимательства, раздача и сокрытие имущества, ложь в анкете при получении кредита, коллекционирование кредитов выше способности их выплачивать.

Даже если вы нашли нечестного арбитражного управляющего и договорились с ним за взятку — проблема не решена. Несколько грамотных жалоб кредиторов убьют весь энтузиазм мошенника. Рисковать своим благополучием ради лгуна никто не будет.

Конечно, не всегда банкротство – это жесткое противостояние должника и кредиторов, но не следует входить в него только ради избавления от долгов.