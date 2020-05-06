Башаров возмутился оскорбительным поведением бывшей жены, которую он содержит

Москва, 6 мая. Актера Марата Башарова возмутило поведение бывшей жены Елизаветы Шевырковой, которая в разгар семейной ссоры оскорбила и попыталась ударить его.

Напомним, недавно Башаров показал в своем Instagram видео конфликта с экс-супругой. Пылкое выяснение отношений происходило во дворе его дома, когда Шевыркова приехала забрать от актера их общего сына Марселя.

Башаров объяснил, что обнародовал ролик, поскольку хотел доказать, что бывшая жена оскорбляет его. Он признался, что не понимает, почему Шевыркова так к нему относится.

«За что со мной так поступать?» — удивился актер.

По словам Башарова, он полностью содержит экс-супругу сына. Актер рассказал, что подарил Шевырковой три квартиры, в которых сделал дорогой ремонт. Кроме того, он сам оплачивает коммунальные услуги и ежемесячно переводит бывшей возлюбленной алименты в размере 140 тысяч рублей.

Как утверждает Башаров, на этом поддержка не заканчивается.

«Оплачиваю домработницу, даже ее машину мою и обслуживаю — она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?» — добавил он.

Напомним, что Шевыркова и Башаров разошлись после того, как знаменитый актер поднял на супругу руку. Испытывающий проблемы с алкоголем артист напился, потерял над собой контроль и сломал жене нос. Спустя несколько месяцев она подала на развод. Как сообщает Kp.ru, об этом Шевыркова уведомлять Башарова не стала — о том, что его семья распадается, актер узнал из Интернета.

Он воспринял это известие очень эмоционально.

«Девушка сидит в Таиланде с подружкой и нашим сыном. Месяц! И решила развестись! Видимо, массаж тайский. А я здесь фигачу. И денежки им отсылаю», — не унимался Башаров.

Тогда актер заявил, что попросит экс-супругу больше не носить его фамилию.