Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии

Москва, 6 мая. Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин продолжают дружить после освобождения из колонии. Об этом Мамаев рассказал в Instagram в прямом эфире на странице продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.

Некоторые считали, что после тюрьмы футболисты постараются держаться друг от друга подальше, однако Мамаев развеял эти слухи. По словам спортсмена, колония никак не повлияла на их отношения с Кокориным.

«Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой», — подчеркнул игрок «Ростова».

Мамаев рассказал, что при встречах они с Кокориным обсуждают последние новости. Также футболист признался, что готов посещать с другом заведения общепита и после скандала.

«Не боюсь сходить с Сашей в ресторан. Чего бояться?» — сказал Мамаев.

Напомним, осенью 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а через несколько часов в кофейне напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

В мае прошлого года суд признал вину всех фигурантов, участники инцидента понесли наказание по статьям «Побои» и «Хулигантство». Братья Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий — год и пять месяцев заключения. Футболисты вышли на свободу в сентябре 2019 года по УДО.