Сын Ротару рассказал о жизни певицы на самоизоляции

Москва, 6 мая. Сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, как чувствует себя во время пандемии артистка. Поклонники 72-летней звезды беспокоились за ее здоровье.

В своем Instagram Евдокименко решил ответить на несколько вопросов, которые волновали подписчиков. Оказалось, что большинство фолловеров звездного наследника интересовало состояние любимой исполнительницы.

Сын певицы заверил, что поводов для переживаний нет.

«Все хорошо, спасибо. Не волнуйтесь», — цитирует Евдокименко «Пятый канал».

Беспокойство фанатов за здоровье исполнительницы объяснимо, поскольку находящаяся в категории 65+ певица относится к группе повышенного риска в условиях распространения инфекции.

Мужчина сообщил, что во время самоизоляции артистка работает над новыми песнями, которые планирует объединить в альбом.

Также благодаря его ответам стало известно, что Ротару много времени проводит на своем участке в бытовых хлопотах — заботах о будущем урожае.

Напомним, что у певицы есть собственный профиль в Instagram, однако новые публикации в нем появляются довольно редко. Кроме того, Ротару, как правило, выкладывает посты, связанные с ее близкими или концертной деятельностью, и не взаимодействует с поклонниками напрямую, как это делают многие другие звезды.

Этой весной на своей странице артистка рассказала о горе в ее семье — смерти близкого человека. В марте не стало супруга ее сестры Лидии Сергея Хлябича, сообщает портал «Утро.ру».