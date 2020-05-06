Девушка с самыми большими губами показала себя после 20-й инъекции

София, 6 мая. Жительница Болгарии Андреа Иванова, которую можно назвать девушкой с самыми большими губами, недавно перенесла 20-ю операцию. На своей странице в Instagram она рассказала, как чувствует себя после такого количества инъекций.

Еще в 2019 году Иванова заявила, что хочет превратить себя в живое воплощение куклы Барби. Уже к сентябрю прошлого года 22-летняя девушка сделала 17 инъекций, однако на этом не остановилась.

«Я люблю свои губы. Правда, в течение первых двух дней после операции мне очень больно есть. Но врачи говорят, что дальше уже будет полегче», — поделилась Иванова.

Жительница Болгарии призналась, что не жалеет денег на увеличение губ. По словам девушки, она побывала почти во всех клиниках Софии и испробовала на себе практически все виды наполнителей для губ.

«Я чувствую себя очень хорошо с моими новыми губами, потому что я выгляжу еще красивее», — отметила Иванова.

В погоне за своим эталоном девушка успела изменить не только губы — недавно она увеличила грудь и сделала ринопластику. Кроме того, Иванова любит делать яркий макияж, а перед подписчиками в Instagram предстает с очень длинными накладными ресницами. Конечно, жительнице Болгарии часто приходится сталкиваться с критикой, особенно со стороны женского пола, но она предпочитает игнорировать негативные высказывания. По словам Ивановой, есть люди, которым она нравится с большими губами, есть те, кто предпочитает маленькие, но все это для нее не имеет никакого значения.