Итальянский спортсмен стал велокурьером на время самоизоляции. ФАН-ТВ

Итальянский спортсмен, известный велосипедист Умберто Маренго, во время самоизоляции устроился работать курьером. Он развозит мороженное. Работает в профессиональной экипировке и, конечно, в маске и перчатках.

«Сначала я попросил разрешения у команды. Они ответили, что это прекрасная идея. С их помощью мне удалось связаться с мэром и начать все это дело. Сейчас — трудное время. Мы должны наблюдать день за днем, как развивается ситуация. Я надеюсь, что все пройдет хорошо и, что мы все сможем увидеться на «Джиро д’Италия», и я тоже надеюсь быть там», — комментирует Умберто Маренго.

По словам спортсмена, работа курьером помогает ему поддерживать себя в форме. Умберто Маренго — спортсмен континентальной команды The Vini Zabu–KTM. В этом году должен был участвовать в соревнованиях Джиро д'Италия. Планировалось, что турнир начнется 9 мая. Однако, из-за пандемии коронавирусной инфекции его перенесли.

Напомним, Италия входит в десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На сегодняшний день там больше 211 тысяч случаев заражения. Свыше 29 тысяч человек погибли.