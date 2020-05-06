Жириновский рекомендовал россиянам вместо Ялты и Сочи «рвануть в ближайший супермаркет»

Москва, 6 мая. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал запрет Instagram на слово «море». Об этом он высказался в своем блоге. Многие пользователи в российском сегменте Интернета заметили, что в Instagram заблокированы все публикации с хэштегом «море».

При этом официальных комментариев от социальной сети по поводу запрета не было. На данный момент 22 миллионов постов с данным словом оказались запрещенным контентом. Социальная сеть начала предупреждать пользователей об опасности публикации контента с данной меткой.

Жириновский высказался за данное ограничение.

«Бросить все и рвануть в Ялту или Сочи — отличный слоган и даже девиз, но не сейчас», — подчеркнул он.

По его словам, любой отпуск опасен, и единственное, куда сейчас можно «рвануть», это в ближайший супермаркет в перчатках и маске.

«Пока предлагаю публиковать фотографии #простыерадости, на которых вы хорошо проводите время дома. Можно начать изучать что-то новое, разобрать фотографии или заняться сельским хозяйством на даче. Учимся радоваться мелочам!» — посоветовал парламентарий.

Ранее ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом говорится в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна.

Как пишут средства массовой информации, дата отдаляется не в первый раз. Ранее эксперты рассказали, что вспышка в России может закончиться 17 августа, а до этого — 12 августа. Как пишет РИА Новости, авторы модели объяснили, что прогнозы могут меняться в любую сторону. Это зависит от текущей ситуации и принимаемых мер.

Напомним, эксперты считают, что майские праздники могут негативно отразиться на эпидемиологической ситуации в России. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов утверждает, что в выходные «люди массово нарушают изоляционный режим».