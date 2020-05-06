Академик РАН объяснил уникальный сценарий распространения коронавируса в РФ

Москва, 6 мая. В вопросе снятия карантинных мер по борьбе с коронавирусом следует учитывать специфику России и необычный третий сценарий — не итальянский и не китайский, а российский, считает академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

По словам Ершова, особенности российского сценария связаны с большой территорией, разной плотностью населения, а также многочисленностью народов и обычаев.

«Когда в Москве заболеваемость на пике, в Сибири, на Дальнем Востоке единичные случаи смертей. Получается, что у местного населения там нет чувства опасности», — отмечает он.

Ершов считает, что отмену карантина стоит начинать с Москвы, после чего, другие субъекты РФ смогут перенять опыт столицы.

«По всем параметрам Москва должна быть примером борьбы с коронавирусом», — резюмировал специалист.

Также Феликс Ершов подчеркивает, что удерживать россиян на самоизоляции все сложнее.

Ранее Ершов отмечал в комментарии Федеральному агентству новостей, что люди со второй группой крови во время пандемии COVID-19 могут быть в зоне риска из-за особенностей системы интерферона.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.