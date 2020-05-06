Минобороны показало авиационную технику, которую задействуют в день 75-летия Победы

Москва, 6 мая. Министерство обороны России на официальном сайте запустило интерактивный раздел о пролетах военной авиации в день 75-летия Победы, говорится в сообщении оборонного ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что специальный раздел расскажет россиянам о количестве и порядке пролета авиационной техники над Красной площадью в Москве.

Также на сайте будет информация об участниках авиационных парадов в регионах.

Известно, что воздушные показы 9 мая состоятся более чем в 50 городах России. Воздушные показы состоятся не только в России, но и в столице Армении Ереване, на авиабазе Хмеймим в Сирии и в Таджикистане.

Напомним, 28 апреля президент Владимир Путин объявил, что запланированные торжества в честь 75-летия Победы — парад на Красной площади и шествие «Бессмертный полк» — состоятся тогда, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной, прежде всего для ветеранов.

9 мая в России пройдет авиапарад. Его проведут в 32 городах нашей страны: в Санкт-Петербурге, Курске, Орле, Воронеже, Белгороде и других городах.

При этом мероприятия в честь Дня Победы, в которых примет участие президент РФ Владимир Путин, не будут массовыми. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что 9 мая президент возложит цветы к Вечном огню и выступит с обращением к россиянам.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в России были отменены массовые мероприятия в честь 75-летия со дня Победы. 9 мая в 32 городах страны пройдут воздушные парады, также запланированы праздничные салюты. 4 мая состоялась репетиция авиационного парада в Москве.

Из-за коронавируса ежегодную акцию «Бессмертный полк» перевели в онлайн-режим. Путин пообещал, что присоединится к этой акции с «душой и сердцем».