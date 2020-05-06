Погребинский возмутился доверием украинцев к обманывающему их Зеленскому

Киев, 6 мая. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно обманывает население страны, при этом люди почему-то продолжают ему верить. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, ранее Зеленский пообещал доплату медикам, работающим с зараженными коронавирусом, однако денег врачи так и не получили. Погребинский назвал медработников настоящими героями.

«Они могли просто плюнуть на эти зарплаты, потому что это все равно, что ничего не получать, и остаться дома. Но они пошли, и выполняют свой гражданский долг», — подчеркнул эксперт в эфире канала NewsOne.

Политолог отметил, что врачи на Украине получают зарплату, на которую нельзя выжить даже в обычной ситуации. В том, что медикам так и не выдали обещанную доплату, Погребинский винит людей, «сидящих в кабинетах, получающих десятки тысяч и постящих какие-то фотографии», передает «ПолитНавигатор».

«А президент говорит: «Вы получите в июне». А люди, которые это слышат, когда проводятся опросы общественного мнения, говорят: «Правильный у нас президент». Ну как правильный, когда он так обманывает людей уже сегодня!» — возмутился украинский политолог.

Ранее Погребинский предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с Международным валютным фондом (МВФ) об очередном кредите. По словам политолога, без кредита МВФ Украина не сможет выдать пенсии и зарплаты.