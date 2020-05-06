Силуанов рассказал о бюджете во время пандемии. События дня. ФАН-ТВ

МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией МИД Чехии направил России ноту с предложением начать консультации по урегулированию споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом заявил глава ведомства Томаш Петржичек. Напомним, монумент, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6. Петржичек также подчеркнул, что между нашими странами существует множество тем, в которых есть разногласия.

Исполнение бюджета РФ во время пандемии Министр финансов России Антон Силуанов объяснил почему наша страна не стала раздавать деньги всем подряд. Он считает, что главная задача сейчас — не соревноваться в раздаче триллионов, а помочь остро нуждающимся. Так, малые предприятия уже получают шестимесячные отсрочки по налогам, кредитам, арендным платежам, а также беспроцентные займы на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника. Министр добавил, что эта ситуация наглядно показывает, как важно получать «белую» зарплату. Силуанов подтвердил, что замораживать и конвертировать депозиты населения не планируется.

США готовят договор о добыче ископаемых на Луне без РФ Администрация Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению планируется привлечь ряд стран, причем на первых порах России среди них не будет. Об этом пишет Reuters. Договор предполагает создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз с целью предотвращения вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний. Россию не включили в список потому что Пентагон рассматривает Москву как «неприятельскую» из-за якобы угрожающих маневров российских спутников.