Въезд в Находку ограничат из-за распространения коронавируса

Находка, 6 мая. Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье ограничат из-за распространения коронавируса, сообщают власти региона.

«В городе уже дополнительно развернуто 40 коек. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко осматривает дополнительные помещения для размещения пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19», — сообщает правительство края.

По данным властей Приморья, темпы прироста инфицированных в портовом городе почти в 2 раза превышают среднекраевые, составляя более 16%.

С 8 мая въезд и выезд из города будет ограничен: пропускной режим будет осуществляться строго по пропускам, сообщает DEITA.RU.

«Ситуация по Находке складывается неблагоприятная в связи с тем, что у сотрудников скорой помощи расширяется круг контактов и заболевших. Поэтому предполагаем, что заболеваемость будет увеличиваться», — отмечает глава управления Роспотребнадзора по Приморью Татьяна Детковская.

Согласно последним данным, в Приморском крае инфицированы 684 человека, 50 пациентов находятся в тяжелом состоянии. От осложнений скончались уже 6 человек.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с главами других российских регионов ситуацию с коронавирусом и введение масочного режима в общественных местах.

Недавно начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.