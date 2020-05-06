Российские ученые заявили, что коронавирус может поразить психику

Москва, 6 мая. Поражение центральной нервной системы при заражении коронавирусной инфекцией может привести к перманентным нарушениям в психике. Об этом рассказал заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

По его словам, при тяжелых и затяжных инфекциях возможны острые и преходящие психотические симптомы. Как пишет газета «Известия», у больных могут наблюдаться варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Как уточнил специалист, симптомы пропадают по мере улучшения состояния пациента.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что существует риск заразиться коронавирусом не выходя из дома.

Медик указывает на возможность подхватить вирус через еду или воду. Он отмечает, что в таком случае болезнь будет развиваться по типу кишечной инфекции.

Несмотря на наличие подобных рисков, он оценивает вероятность заражения таким способом как низкую. Анатолий Альштейн также поделился рекомендациями, как избежать инфицирования во время общения с потенциальными носителями.

Вирусолог также советует регулярно протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

Ранее Анатолий Альштейн делился прогнозами, насколько вероятно появление второй волны коронавируса. По его мнению, вирус «пришел надолго», об этом говорят все признаки. Он ожидает, что к лету заболеваемость снизится, осенью «накатит вторая волна» вируса, число зараженных может резко вырасти.

Начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.