Агутин рассказал, как из-за кризиса лишился десятков тысяч долларов

Москва, 6 мая. Певец и композитор Леонид Агутин рассказал, как однажды лишился 42 тыс. долларов. Об этом он рассказал в беседе с Антоном Беляевым, солистом группы Therr Maitz.

Леонид Агутин сейчас находится на самоизоляции, периодически курсируя между квартирой в Москве и домом в Подмосковье, где у него стоит рояль, и он может заниматься творчеством. Он отмечает, что сейчас переждать карантин гораздо проще, чем 50 или 100 лет назад. Но он подчеркнул, что для этого нужно иметь сбережения.

51-летний музыкант пережил не один кризис, но больше всего запомнил дефолт 1998 года.

«Тогда в агентстве авторских прав у меня за 5 лет скопились деньги — 42 тыс. долларов. Я все никак не мог приехать и забрать их. И за 10 дней они превратились сначала в 15 тыс., потом в 10, а потом и в 5», — рассказывает Агутин.

Сейчас он рассказывает про это с юмором, но 22 года назад сильно переживал из-за этого.

«А потом расслабился и понял: да и было то немного. По сравнению с тем, что должно было быть. И просто начал все сначала», — говорит музыкант.

Антон Беляев в свою очередь заявил, что кризис 1998 года его застал в общежитии, когда тот был студентом. По его словам, первые 5 дней они с другом просто сидели и думали, как им быть.

Сейчас же музыканты зря времени не теряют и готовят новый материал, чтобы порадовать поклонников после окончания карантина.

«Уверен, это закончится и когда мы выйдем, то будут новые изобретения, новые сценарии, песни. Будут какие-то положительные вещи от всей этой истории», — резюмировал Беляев.

Ранее Леонид Агутин решил использовать время на самоизоляции для смены имиджа. Артист предстал перед фанатами в новом брутальном виде. Агутин провел концерт в онлайн-формате, в ходе которого поклонники отметили бороду певца.

Также недавно дочь Агутина и Анжелики Варум презентовала карантинный клип. Елизавета Варум является участницей американской рок-группы Bruvvy.