Сингапурские ученые снова сдвинули дату окончания пандемии коронавируса в России

Москва, 6 мая. Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа. Об этом говорится в обновленных материалах Сингапурского университета технологий и дизайна.

Как пишут средства массовой информации, дата отдаляется не в первый раз. Ранее эксперты рассказали, что вспышка в России может закончиться 17 августа, а до этого — 12 августа. Как пишет РИА Новости, авторы модели объяснили, что прогнозы могут меняться в любую сторону. Это зависит от текущей ситуации и принимаемых мер.

Напомним, эксперты считают, что майские праздники могут негативно отразиться на эпидемиологической ситуации в России. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов утверждает, что в выходные «люди массово нарушают изоляционный режим».

По последним данным, РФ находится на 7-ом месте в рейтинге стран по количеству инфицированных коронавирусом. Россию опережают ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Испания и США. На протяжении последних дней в стране фиксируется более 10 тыс. пациентов с COVID-19 в сутки. Если динамика сохранится, то Россия через несколько дней может подняться на 5-ое место в списке.

По его словам, если россияне сочтут, что рано или поздно переболеют все и будут массово нарушать режим самоизоляции, то заболевание тяжелыми формами коронавируса станет массовым. Он говорит, что в таком случае нагрузка на больницы и медиков станет критической.

Ранее замдиректора Национального исследовательского медцентра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов заявлял, что рост числа инфицированных в РФ достигнет пика примерно в течение двух ближайших недель.