Латвия объявила себя «донором денег» в Советском Союзе

Рига, 6 мая. Латвийская ССР являлась «донором денег» в Советском Союзе и отдавала почти половину своего бюджета. Об этом заявил глава Минюста Латвии Янис Борданс.

По словам министра, будучи в составе СССР, республики Прибалтики отдавали от 30% до 48% своих бюджетов. Борданс утверждает, что в случае с Латвией этот показатель составлял как раз 48%. При этом он не сообщил, сколько денег Латвия получала от СССР в тот период.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — приводит слова министра «Sputnik Латвия».

Кроме того, издание со ссылкой на tvnet.lv сообщает, что в этом году было выделено 35 770 евро на работу латвийской комиссии по подсчету ущерба от «советской оккупации». Комиссия намеревается проанализировать бюджетные расходы Латвийской ССР и СССР за период с 1946 по 1960 годы. Также члены комиссии планируют рассмотреть вопрос уничтожения состоятельного крестьянства в Латвии, пишет «ФедералПресс». Помимо этого, будет продолжено формирование базы данных о репрессированных.

Как напоминает телеканал «360», в МИД РФ неоднократно заявляли о неприменимости термина «оккупация» к странам Прибалтики. Республики вошли в состав Советского Союза в соответствии с правовыми нормами того времени.

Ранее сообщалось, что в Латвии незадолго до 9 Мая запретили все символы Победы, а также шествие Бессмертного полка.