Нарколог оценил закон о запрете продажи алкоголя в «наливайках»

Москва, 6 мая. Врач-нарколог Марат Сараев объяснил, почему введение в России запрета на торговлю алкоголем в маленьких магазинах в жилых домах — необходимая мера, передает iReactor.

Напомним, что 5 мая вступил в силу закон о запрете реализации алкоголя в объектах общепита, расположенных в жилых домах. Торговые точки площадью менее 20 кв. метров теперь не смогут продавать алкоголь. Под действия закона попадают и продуктовые магазины, зарегистрированные как заведения общепита, благодаря чему они имели возможность продавать спиртное ночью.

По мнению нарколога Марата Сараева, принятие закона — действенная мера в борьбе с алкоголизмом. Он говорит, что благодаря этому, сократится число людей, которые выпивают от скуки. Благодаря таким заведениям, которые находятся «на расстоянии вытянутой руки», многие люди употребляли спиртное ежедневно.

По его словам, это является еще и хорошей профилактической мерой. Уже выпившие люди не будут садиться за руль или просто выходит ночью на улицу, чтобы достать еще алкоголя, что снизит число преступлений. Также нарколог считает, что закон снизит число случаев домашнего насилия.

«Жена ему говорит «не ходи в магазин», если магазины работают или в доме продают вечером, а он говорит «не, я хочу, нет, я пойду». Если он знает, что этого магазина нет, что уже запрещено, то это как успокаивающий фактор», — объясняет Марат Сараев.

Также запрет «наливаек» очистит и облагородит детские площадки и двора домов.

«Обычная история для всей страны: пьяные люди во дворах, на скамейках, на детских площадках. Где они берут алкоголь? Конечно, они покупают в таких магазинчиках», — резюмирует врач-нарколог.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что запрет продажи алкоголя в зданиях жилых домов направлен на реализацию права граждан на покой, тишину и порядок. Закон разрабатывался на основе многочисленных обращений и жалоб жителей многоквартирных домов.