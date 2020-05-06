В Испании объяснили высокую смертность от коронавируса среди мужчин

Мадрид, 6 мая. Практически во всех странах мужчины чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины, не исключено, что одним из влияющих факторов является курение, считает испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.

По словам испанского специалиста, процент заражения у мужчин и женщин сопоставим. Причем не только в Испании, но и в других государствах.

«Однако осложнения и летальные исходы чаще наблюдаются у мужчин — примерно в 2,5 раза больше в среднем в мире по данным на прошлую неделю. При этом такое соотношение не зависит от возраста», — отмечает Редолар.

Его исследование показало, что смертность мужчин от коронавируса на 4% выше, чем у женщин (8% и 4% соответственно). По его мнению, данный факт может быть связан с тем, что среди мужчин больше заядлых курильщиков. По его данным, в Испании курят 25% мужчин и 18% женщин.

Редолар отмечает, что есть исследования, доказывающие, что курение и хроническая обструктивная болезнь легких увеличивают объем энзимов (ферментов) ACE-2, которые помогают коронавирусу попадать в клетки легких. Тем не менее ученый говорит, что точных данных о курильщиках с COVID-19 пока нет.

В то же время французский Институт Пастера опубликовал сенсационные итоги исследования: в группе из 350 тяжелых пациентов курильщиками оказались лишь 4,4%. Для подтверждения этой гипотезы пройдут клинические исследования с применением никотиносодержащих препаратов. Однако это еще не является доказательством пользы никотина в борьбе с COVID-19.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн отмечал, что информация о пользе табакокурения, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что употребление табачной продукции любыми способами опасно, тем более в период распространения коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.