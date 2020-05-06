Бабкина решила переосмыслить свою жизнь после выхода из комы

Москва, 6 мая. Недавно выписавшаяся из больницы после тяжелой пневмонии певица Надежда Бабкина пообещала переосмыслить свою жизнь. По ее словам, она имеет дело с «предупредительной полосой».

Артистку выписали 1 мая, но уже спустя четыре дня Бабкина приняла участие в съемках программы «Пусть говорят». В эфире у Дмитрия Борисова, звезда призналась, что тяжелая болезнь заставила ее переосмыслить жизнь.

«У меня ведь никого, кроме сына и его детей, моих внуков, больше нет. А у сына еще и своя история спасения, через которую мы прошли. Это какая-то полоса предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет. Но я должна подумать. Тщательно подумать», — заявила Надежда Бабкина.

Несмотря на пережитое, певица находит силы даже шутить о недуге. По ее словам, после выхода из комы ей очень захотелось квашенной капусты.

«Смотрю на себя, вроде не беременная. И все стало шикарно, когда капусты мне принесли! Маслице подсолнечное с Кубани аж передали», — рассказала Надежда Бабкина.

Ранее Бабкина рассказала, как болезнь поразила 80% ее легких. Артистку кормили с помощью зонда, она не могла самостоятельно передвигаться по палате. Певица признается, что была обессилена. Она выражает благодарность медикам, которые поставили ее на ноги, а также призвала всех россиян соблюдать режим самоизоляции и не рисковать здоровьем.