Актриса Любовь Толкалина назвала себя «лохом»

Москва, 6 мая. Актриса Любовь Толкалина недавно разоткровенничалась с поклонниками. Звезда опубликовала в Instagram пост, в котором назвала себя «лохом», отругав за чрезмерную доверчивость.

«Я как вот этот щенок-лопушок. Я проста, как хлебушек, как сказала бы моя дочь.... Говорю сейчас о своей доверчивости, от которой безмерно страдаю. Чрезмерно доверчивого человека легко обмануть — в этом и заключается основная опасность», — пишет Толкалина.

Она отмечает, что сам «лопушок» не будет замечать, что им манипулируют. Он будет наивно верить, что так и проявляется любовь.

Подписчики актрисы восприняли ее пост неоднозначно. Некоторые посчитали, что таким образом Толкалина намекает на свою неудачную любовь.

Но подруга артистки, телеведущая Екатерина Стриженова, предположила, что Толкалину мог обмануть какой-то фонд или организация.

«Люба, что случилось, я могу тебе чем-то помочь? Меня постоянно обманывали и я просто перестала верить людям! Сотрудничаю только с проверенными фондами и людьми, которых давно знаю лично», — отписалась в комментариях Стриженова.

Недавно Любовь Толкалина вызвала критику подписчиков снимком нижнего белья. Она разместила в Instagram фотографию женских трусов и лифчика, лежащих на деревянном полу. Негодующие поклонники уличили звезду в распутстве.

Также на она признавалась, что на первом курсе ВГИКа ей рассказали о некоторых особенностях ее тела. Дело в том, что у актрисы обнаружили несколько лишних ребер, и даже предложили сделать операцию, но она отказалась.