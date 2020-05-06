Актриса Любовь Толкалина назвала себя «лохом»

Москва, 6 мая. Актриса Любовь Толкалина недавно разоткровенничалась с поклонниками. Звезда опубликовала в Instagram пост, в котором назвала себя «лохом», отругав за чрезмерную доверчивость.
«Я как вот этот щенок-лопушок. Я проста, как хлебушек, как сказала бы моя дочь.... Говорю сейчас о своей доверчивости, от которой безмерно страдаю. Чрезмерно доверчивого человека легко обмануть — в этом и заключается основная опасность», — пишет Толкалина.
Она отмечает, что сам «лопушок» не будет замечать, что им манипулируют. Он будет наивно верить, что так и проявляется любовь.
Подписчики актрисы восприняли ее пост неоднозначно. Некоторые посчитали, что таким образом Толкалина намекает на свою неудачную любовь.
Но подруга артистки, телеведущая Екатерина Стриженова, предположила, что Толкалину мог обмануть какой-то фонд или организация.
«Люба, что случилось, я могу тебе чем-то помочь? Меня постоянно обманывали и я просто перестала верить людям! Сотрудничаю только с проверенными фондами и людьми, которых давно знаю лично», — отписалась в комментариях Стриженова.
Друзья! - Я-Лох!!!! Я как вот этот щен. лопушок. я проста как хлебушек, как сказала бы моя дочь.... говорю сейчас о своей доверчивости, от которой безмерно страдаю. Чрезмерно доверчивого человека легко обмануть – в этом и заключается основная опасность. Доверчивый не склонен проверять тех, с кем собирается иметь дело (будь это продавец, фирма, оказывающая услуги, работодатель, или просто знакомый, который предложил поучаствовать в проекте или попросил денег в долг и клянется вернуть). Он просто открыт и судит по себе: ему кажется, раз он не способен никого обмануть, то и его не обманут. Он боится показаться чересчур подозрительным или недоверчивым, если попросит каких-то гарантий, что его не обманут. Он боится этим обидеть. В итоге то и дело рискует оказаться обманутым. Этим могут воспользоваться не слишком порядочные люди. Причем сам лопушок не будет замечать, что им просто манипулируют и пользуются. Он будет наивно считать, что именно так и проявляет себя настоящая любовь.... что делать с этим? как быть открытым и доверять, но бдить? у кого какие советы?
Недавно Любовь Толкалина вызвала критику подписчиков снимком нижнего белья. Она разместила в Instagram фотографию женских трусов и лифчика, лежащих на деревянном полу. Негодующие поклонники уличили звезду в распутстве.
Также на она признавалась, что на первом курсе ВГИКа ей рассказали о некоторых особенностях ее тела. Дело в том, что у актрисы обнаружили несколько лишних ребер, и даже предложили сделать операцию, но она отказалась.