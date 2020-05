Актриса Любовь Толкалина назвала себя «лохом»

Друзья! - Я-Лох!!!! Я как вот этот щен. лопушок. я проста как хлебушек, как сказала бы моя дочь.... говорю сейчас о своей доверчивости, от которой безмерно страдаю. Чрезмерно доверчивого человека легко обмануть – в этом и заключается основная опасность. Доверчивый не склонен проверять тех, с кем собирается иметь дело (будь это продавец, фирма, оказывающая услуги, работодатель, или просто знакомый, который предложил поучаствовать в проекте или попросил денег в долг и клянется вернуть). Он просто открыт и судит по себе: ему кажется, раз он не способен никого обмануть, то и его не обманут. Он боится показаться чересчур подозрительным или недоверчивым, если попросит каких-то гарантий, что его не обманут. Он боится этим обидеть. В итоге то и дело рискует оказаться обманутым. Этим могут воспользоваться не слишком порядочные люди. Причем сам лопушок не будет замечать, что им просто манипулируют и пользуются. Он будет наивно считать, что именно так и проявляет себя настоящая любовь.... что делать с этим? как быть открытым и доверять, но бдить? у кого какие советы?

