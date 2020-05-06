Больной раком телеведущий Беляев пережил тяжелую операцию

Москва, 6 мая. Телеведущий Александр Беляев уже на протяжении долгого периода борется с раком легких. Недавно он признался, что ему экстренно потребовалось хирургическое вмешательство.

В прошлом месяце Беляев заставил поволноваться многих людей, заявив, что ему резко стало хуже. Поклонники известного ведущего рубрики новостей стали гадать: «Неужели рак снова дал о себе знать?». Только сейчас 73-летний ведущий рассказал, что случилось с ним в марте.

«Слава Богу не онкология. Мне срочно потребовалось хирургическое лечение абсцесса, гнойного воспаления. К сожалению, на какой части не скажу, не для печати такие сведения. Я неделю провел в больнице, сейчас со мной все хорошо», — говорит Беляев.

Телеведущему очень приятно, что поклонники переживают за его здоровье.

«Продолжайте держать кулачки. С одной стороны, я пережил двухлетний срок после онкологической операции, и это хорошо. Но с другой — боюсь рецидивов, но пока бог милует», — говорит ведущий рубрики погоды.

Он говорит, что сейчас находится в загородном доме. Ему тяжело передвигаться, поэтому его перемещения сведены к минимуму. Беляев признается, что любит проводить время на свежем воздухе и ждет наступления лета.

Ранее Александр Беляев рассказывал о том, как борется с раком. За короткий период онкологические болезни унесли жизни его близких людей — матери и супруги. Он борется с болезнью уже 6 лет, перенес за это время несколько операций. По словам ведущего, после первой операции он похудел на 15 кг.