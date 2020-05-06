Забинтованная Айза Анохина пожаловалась на второй подряд вывих челюсти

Москва, 6 мая. Блогер и телеведущая Айза Анохина с забинтованной головой сообщила подписчикам в Instagram о втором вывихе челюсти подряд.

Бывшая жена рэпера Гуфа разместила Instagram-stories видео, на котором ее голова от подбородка до макушки забинтована, при этом глаза она прикрывает ладонью.

«У вас когда-нибудь с нифига был вывих челюсти два раза подряд?» — поинтересовалась Анохина у подписчиков.

Айза Анохина недавно показывала поклонникам результаты подтяжки бровей, не стесняясь синяков под глазами. Какое-то время она была довольна результатом операции, но вскоре поняла, что совершила ошибку — по ее словам, она чувствует себя плохо морально и физически. Айза назвала себя «дурой года» и заявила, что не стоило ложиться под нож хирурга во время пандемии.

Ее подписчики в свою очередь неоднозначно высказались по поводу обновленного лица знаменитости. Многие поклонники Анохиной были в недоумении — и без того красивая девушка решила себе что-то подправить.

Недавно эксперты подсчитали, сколько Елена Степаненко потратила на омоложение после развода с юмористом Евгением Петросяном. По мнению хирурга, артистка сделала ультразвуковую подтяжку и блефаропластику. По предварительным оценкам, Степаненко потратила на все не меньше 1 млн рублей.