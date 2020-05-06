Инфекционист предрек всплеск заболеваемости коронавирусом в России «через одну-две недели»

Москва, 6 мая. Эксперты считают, что майские праздники могут негативно отразиться на эпидемиологической ситуации в России. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов утверждает, что в выходные «люди массово нарушают изоляционный режим».

По последним данным, РФ находится на 7-ом месте в рейтинге стран по количеству инфицированных коронавирусом. Россию опережают ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Испания и США. На протяжении последних дней в стране фиксируется более 10 тыс. пациентов с COVID-19 в сутки. Если динамика сохранится, то Россия через несколько дней может подняться на 5-ое место в списке.

«Пока нас ждет только рост числа больных, и неизвестно, каким он будет: линейным (постепенным) или экспоненциальным (пиковым). Через одну-две недели пойдет очередной всплеск заболеваемости. Никакого плато еще не предвидится, для этого необходимо отсутствие роста в течение нескольких недель», — говорит Коновалов.

По его словам, если россияне сочтут, что рано или поздно переболеют все и будут массово нарушать режим самоизоляции, то заболевание тяжелыми формами коронавируса станет массовым. Он говорит, что в таком случае нагрузка на больницы и медиков станет критической.

Ранее замдиректора Национального исследовательского медцентра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов заявлял, что рост числа инфицированных в РФ достигнет пика примерно в течение двух ближайших недель.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.