Администрация Трампа готовит договор о добыче ископаемых на Луне без участия РФ

Москва, 6 мая. Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к соглашению планируется привлечь ряд государств. Как отмечает агентство Reuters, на первых порах РФ среди них не будет.

Документ, который получит название Artemis Accords, предполагает формирование «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, чтобы «предотвратить ущерб или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости». Также договор предусматривает наделение компаний, ведущих добычу, правом становиться собственниками этих ресурсов.

По данным Reuters, США намерены в ближайшее время официально обсудить документ с Канадой, Японией, Евросоюзом и ОАЭ. Россия на начальных этапах будет отсутствовать, так как «Пентагон все чаще рассматривает Москву как неприятеля» якобы из-за «угрожающих» маневров спутников РФ, отмечает Reuters. Однако как подчеркивают источники, речь не идет о «территориальных претензиях».

«Если вы собираетесь приблизиться к месту, где кто-либо ведет работу, и они установили зоны безопасности вокруг него, то вам необходимо будет заранее связаться с ними и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех», — объясняет источник, близкий к администрации Трампа.

Напомним, что NASA в 2019 году объявило о проекте лунной программы Artemis, состоящей из трех этапов. Последний этап программы предусматривает высадку астронавтов на Луну.

Ранее NASA объявило о начале приема заявок на участие в отборе астронавтов для программы Artemis. Как объясняют в NASA, сейчас агентство располагает 48 действующими астронавтами. Чтобы реализовать программу, требуется значительно увеличить кадровый состав.