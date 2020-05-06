Названы семь продуктов, мешающих похудеть даже при занятиях спортом

Москва, 6 мая. Врач-диетолог одной из крупных сетей фитнес-клубов Юлия Атоян назвала 7 продуктов, тормозящих процесс похудения даже при интенсивных тренировках, передает «7Дней.ру».

На замедление процесса обмена веществ влияет сахар, который влияет на изменение «текучести» крови. Специалист рекомендует ограничиться 10 граммами сахара в день — это около одной чайной ложки.

Также желающим избавиться от веса стоит воздержаться от употребления спиртных напитков. Алкоголь приводит к обезвоживанию клеток, что тоже останавливает обменные процессы.

Продукты на основе трансжиров и термически обработанного растительного масла, в том числе маргарин, повышают уровень «плохого» холестерина, который откладывается на стенках сосудов, что тоже замедляет обменные процессы в организме.

Хлебобулочные изделия содержат вышеперечисленные сахар и маргарин, а также содержат мелкодисперсную муку, повышающую уровень сахара в крови. Атоян рекомендует заменить их цельнозерновыми продуктами или домашней выпечкой.

Фастфуд, помимо того, что вмещает в себя практически все ранее названные вредные продукты еще и вызывает привыкание.

Атоян советует снизить потребление свинины и баранины, так как жирное мясо способствует накоплению холестерина. По ее словам, оптимальная частота потребления такого мяса — один-два раза в неделю.

Также на набор веса могут повлиять соления и соленые продукты, которые вытягивают из клеток воду. Также соленые продукты провоцируют выделение соляной кислоты в желудке, тем самым возбуждая аппетит.

Ранее индийская студентка Самикша Наги поделилась секретом своего похудения — за 10 месяцев ей удалось сбросить 21 кг. Главным секретом она назвала уменьшение порций. Также, она питалась исключительно тем, что приготовила самостоятельно и три раза в неделю занималась спортом. В итоге она похудела до 56 кг.