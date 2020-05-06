Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом дома

Москва, 6 мая. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что существует риск заразиться коронавирусом не выходя из дома.

Медик указывает на возможность подхватить вирус через еду или воду. Он отмечает, что в таком случае болезнь будет развиваться по типу кишечной инфекции.

«На всякий случай нужно использовать кипяченую воду, мыть фрукты, овощи, проводить термическую обработку продуктов — обычная защита для предупреждения кишечных инфекций», — говорит Альштейн.

Несмотря на наличие подобных рисков, он оценивает вероятность заражения таким способом как низкую. Анатолий Альштейн также поделился рекомендациями, как избежать инфицирования во время общения с потенциальными носителями.

«Для этого нужно использовать маски, регулярно мыть руки и стараться максимально дистанцироваться, то есть находиться дальше от другого человека хотя бы на два метра», — говорит специалист.

Вирусолог также советует регулярно протирать поверхности предметов, на которых могут оседать частицы вируса.

Ранее Анатолий Альштейн делился прогнозами, насколько вероятно появление второй волны коронавируса. По его мнению, вирус «пришел надолго», об этом говорят все признаки. Он ожидает, что к лету заболеваемость снизится, осенью «накатит вторая волна» вируса, число зараженных может резко вырасти.

Начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.