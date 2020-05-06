Соцопрос показал, чем займутся россияне после карантина

Москва, 6 мая. Большинство граждан РФ, находящихся на самоизоляции, не готовы посещать общественные места после отмены карантина, введенного в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса в ближайшее время. Об этом свидетельствует опрос, проведенный аналитиками OMI (Online Market Intelligence) и центра социального проектирования «Платформа».

Итоги опроса показали, что пойти на концерт, в кинотеатр или на другое массовое мероприятие готовы лишь 8% респондентов, посетить торговый центр или рынок — 17%.

18% опрошенных заявили, что после снятия карантина еще какое-то время не планируют покидать пределы дома. 44% и 43% будут готовы выйти на работу или на прогулку соответственно.

Половина участников опроса считает, что посещать людные места, где невозможно соблюдать дистанцию, будет безопасно, только когда уровень заболеваемости коронавирусом снизится до минимума. Только 15% опрошенных заявили о готовности посещать любые места, не обращая внимания на уровень инфицирования.

По мнению 29% респондентов, ждать конца распространения коронавируса и отмены связанных с ним ограничений придется до июня.

Напомним, что в России зафиксировано около 155 тыс. случаев заражения, около почти 1,5 тысячи человек умерли, 20 тыс. пациентов вылечились.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.