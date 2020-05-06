Экс-участница «Непары» рассказала о перенесенных унижениях в дуэте

Москва, 6 мая. Экс-участница дуэта «Непара» Виктория Талышинская спустя год после распада творческого союза с Александром Шоуа рассказала, каким унижениям подвергалась во время их 17-летнего сотрудничества.

Напомним, что группа «Непара» распалась летом 2019 года. Как отмечает Виктория Талышинская, в дуэте она постоянно подвергалась оскорблениям и унижениям.

«Практически во всех интервью мой так называемый «партнер» пытался задеть меня, постоянно перебивал. Я все делала не так: плохо пела, плохо выглядела, не так говорила. Последняя моя «вина» была в том, что мне не удалось быстро привести себя в форму после родов», — говорит Талышинская.

Она утверждает, что Шоуа уволил 10 человек, которые были ей дороги. Тем не менее, несмотря на разногласия, Талышинская говорит, что вспоминает с благодарностью времена дуэта, в котором она «прожила половину жизни».

На данный момент Виктория Талышинская работает в дуэте с Владимиром Курто, их новая группа называется «Два океана». По словам певицы, в ней она чувствует себя комфортнее, потому что теперь ее «любят, уважают и ценят».

В марте стало известно, что солист группы «Непара» Александр Шоуа выкупил права на название коллектива и все его песни. Исполнитель получил права на бренд и все песни группы всего за 10 тыс. Талышинская также хотела выкупить права, но по словам Шоуа, она «ни к одной композиции не приложила руку — приезжала на студию только записать вокал».