Познер объяснил Гордону, почему Россия вернула Крым

Москва, 6 мая. Российский журналист Владимир Познер заявил, что воссоединение с Крымом не является ошибкой России. Также он отметил, что 99% крымчан в любом случае поддержали бы вход в состав РФ. Своим мнением он поделился в беседе с украинским коллегой Дмитрием Гордоном.

Познер говорит, что во время смены власти на Украине Россия столкнулась с «экзистенциальной опасностью». В качестве примера, он привел историю с размещением советских ракет на Кубе.

«Когда в США узнали об этом, то президент Кеннеди заявил, что «мы этого не допустим, что мы потопим корабли, которые будут везти ракеты и если это будет означать начало третьей мировой войны — значит так тому и быть», — говорит российский журналист.

По словам Познера, произошедшее в Киеве в 2014 году свидетельствовало о том, что Украина потенциально может войти в состав Североатлантического альянса и на российской границе появились бы войска НАТО.

«Крым, где базируется в Севастополе российский военно-морской Черноморский флот, стал бы базой совсем не Черноморского флота, а скажем, американского 6-го флота. С точки зрения этих людей, это являлось экзистенциальной угрозой. И вот, они поступили так, как поступили», — отмечает Познер, подчеркивая, что ему понятна логика действий российских властей.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер прокомментировал возможность отмены антироссийских санкций в период пандемии. Политик назвал серьезной ошибкой утверждение, что за счет санкций РФ можно принудить к каким-либо действиям. Также он подчеркнул, что мир на Украине будет достигнут, когда Киев предоставит восточным регионам автономию.