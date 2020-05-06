В команде Зеленского рассказали о войне Украины со страной–«агрессором»

Киев, 6 мая. Руководитель Украинского института национальной памяти Анто Дробович заявил, что Украина сейчас в Донбассе якобы противостоит «агрессору», как 75 лет назад, когда воевала против «коммунистических и нацистских захватчиков». Видеоролик с выступлением Дробовича был опубликован пресс-службой Института нацпамяти.

«Мы выбираем европейскую модель памяти под лозунгом «Никогда снова», а не манипулятивную агитку «Можем повторить». Только негодяи или те, что не понимают пекла войны, могут желать ее повторения», — заявил Дробович.

Он озвучил позицию украинских властей, согласно которой Россия якобы причастна к гражданской войне на Украине, которая была развязана киевским правительством в 2014 году после государственного переворота по итогам Майдана. Развивая стандартные украинские тезисы, он заявил, что РФ якобы посягает на территорию Украины, пытается разрушить международную систему безопасности и «угрожает миру в Европе». Дробович добавил, что «борьба» длится уже шесть лет, и Украина не может проиграть, так как защищает «родную землю», как 75 лет назад.

Более того, Дробович не только приравнял в своей речи СССР к нацистской Германии, но открыто рассказал о службе многих украинцев на стороне гитлеровских захватчиков.

«Трагедия украинского народа во время Второй мировой войны заключалась в том, что он был разделен между несколькими странами. Украины были вынуждены воевать за чужие интересы, часто друг против друга», — заявил Дробович.

По его словам, «по-настоящему украинским субъектом» в годы войны было так называемое «освободительное» движение, организованное украинскими националистами. Последние устроили на территории оккупированной Украины волну этнических чисток, среди которых выделяется печально известная Волынская резня: массовое уничтожение Украинской повстанческой армией — ОУН1(б) — этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, включая русских и украинцев, на территории Волыни, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года.

1 Организация запрещена на территории РФ.