Украинскому пенсионеру грозит тюрьма из-за открыток в честь 9 Мая

Кривой Рог, 6 мая. 66-летний житель Кривого Рога был задержан полицией за расклейку самодельных листовок с поздравлениями советской армии в преддверии Дня Победы. Об этом сообщается на сайте Днепропетровского управления Нацполиции.

Сообщается, что пенсионера задержали местные активисты, возмущенные советской символикой на его самодельных открытках. Они вызвали полицию, которая забрала пожилого человека в участок.

При себе у пенсионера нашли около двух десятков листовок, посвященных наступающему 9 Мая. На нескольких из них было написано «Слава Красной армии» и «Слава русскому солдату».

Украинские правоохранительные органы завели в отношении пенсионера уголовное дело по статье «пропаганда тоталитарного режима». По этой статье пожилому мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или тюремное заключение на такой же срок.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду символики СССР. В рамках закона на Украине были переименованы населенные пункты и улицы, названные в честь советских государственных деятелей. Данный документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем отсутствуют четкие границы и нормы применения описанных в нем регуляций.