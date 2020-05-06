Киев, 6 мая. Гендиректор Глуховской городской больницы в Сумской области на Украине Анатолий Кияшко объявил голодовку до момента полной выплаты зарплаты работникам медучреждения, сообщает «Курьер — ТРК Глухов».

«Пока не получат заработную плату мои медицинские работники, я не прекращу голодовку. Я теперь буду оглашать все документы, все те препятствия, которые мы встретили при реформировании, реорганизации нашей охраны здоровья с 2018 года», — заявил в своем видеообращении Кияшко.

По его словам, больница не может заключить повторный договор на полное финансирование из-за некорректной статистики о работе за 2018 год. Он утверждает, что в Национальную службу здоровья пошли данные о выписанных пациентах и проведенных операциях не за год, а лишь за квартал.

Кияшко заявил, что вместе с сотрудниками больницы неоднократно обращался в Национальную службу здоровья, но ошибка до сих пор не исправлена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна приближается к пику эпидемии по коронавирусу.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».