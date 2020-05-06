В Раде не поняли формулировку «достойные условия жизни» на Украине

Киев, 6 мая. Парламентарии фракции «Слуга народа» обратились в Конституционный суд Украины (КС) с просьбой официально разъяснить слова из преамбулы конституции о «достойных условиях жизни», сообщает пресс-служба суда.

«Просим осуществить официальное толкование положения преамбулы Конституции о «достойных условиях жизни» в контексте вопроса: какие условия жизни считать достойными, что является показателем достойных условий жизни», — пишут депутаты в обращении.

По мнению авторов инициативы, формулировка однозначного трактования положения преамбулы позволит «сформировать единый подход при дальнейшем законодательном регулировании общественных отношений».

Инициаторами обращения в Конституционный суд выступили более 140 парламентариев Верховной рады из фракции «Слуга народа», включая главу комитета парламента по вопросам соцполитики Галину Третьякову.

Напомним, что действующая Конституция Украины была принята в 1996 году. В преамбуле конституции сказано, что Верховная рада приняла ее, руководствуясь заботой об обеспечении достойных условий жизни украинцев.

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