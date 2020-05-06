Силуанов объяснил невозможность раздачи «вертолетных денег» в России

Москва, 6 мая. Россия могла бы применить тактику использования «вертолетных денег» - эмиссию и прямую раздачу средств населению, как поступили некоторые другие страны из-за пандемии которонавируса. Однако это было бы возможно, только если бы рубль являлся мировой резервной валютной, напомнил министр финансов России Антон Силуанов.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке», — объяснил Силуанов.

Министр напомнил, что главное задачей является помощь бизнесу в сохранении работников и поддержке населения, которому нужны средства на предметы первой необходимости.

Силуанов рассказал, что сейчас пострадавший от коронавирусной пандемии малый бизнес получает шестимесячные отсрочки по налогам, кредитам и арендным платежам. Также ему предоставляются беспроцентные кредиты на зарплату и гранты. Главной задачей правительства в данной ситуации глава Минфина назвал оказание помощи предприятиям после выхода из вынужденных каникул. Поэтому власти приняли решение предоставить отсрочку по долгам предприятий сроком до года.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин в начале апреля на видеозаседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса заявил, что коммунальные услуги за долги отключать россиянам временно не будут. Правительство также запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ. Премьер-министр подчеркнул, что временный мораторий будет действовать в отношении всех жителей РФ, независимо от их доходов.