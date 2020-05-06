Немецкие ученые прогнозируют еще две волны распространения коронавируса

Берлин, 6 мая. Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о высокой вероятности еще двух волн распространения коронавируса.

Он утверждает, что заболевание будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют до 70% населения.

«Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна», — говорит Вилер.

По его словам, некоторые ученые не отрицают, что человечество столкнется и с третьей волной коронавируса. Вилер отмечает, что социальная дистанция должна прочно укрепиться как повседневная практика.

Согласно последним данным, в Германии число случаев инфицирования превысило 163 тыс., жертвами вируса стали более 6,8 тыс. немцев.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус может вернуться осенью, что спровоцирует новую волну заболевания в России. В ведомстве отметили, что при жаркой погоде число заражений с высокой долей вероятности пойдет на спад, но с наступлением холодов инфекция может вернуться.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.