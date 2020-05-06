Ксению Бородину заподозрили в покупке поддельной сумки от Chanel

Москва, 6 мая. Подписчики Ксении Бородиной изучили ее последние посты в Instagram, где телеведущая похвасталась дорогой сумкой от Chanel. Читатели предположили, что эта сумка – не настоящая.

В своем Instagram Бородина охотно выкладывает фотографии, где демонстрирует недавние покупки. Так, несколько дней назад она приобрела одежду для своих дочерей, выбрав такие марки, как Chanel, Dior и Gucci. Телеведущая выложила в соцсеть кадры, на которых видно множество пакетов с покупками, принесенных из магазина. Также Бородина показала подписчикам своих дочерей.

Телеведущая регулярно покупает вещи дорогих брендов и за последние два месяца несколько раз появилась на фото с очень похожими сумками марки Chanel. Бежевую сумку ей подарили, а черную Бородина, по ее словам, купила сама. Такая сумочка стоит 405 тысяч рублей, и подписчики заподозрили, что та могла приобрести копию, которая стоит лишь 32 тысячи рублей.

Подписчики подозревают, что та заказала сумочку в одном из крупных онлайн-магазинов, где продаются реплики и других известных брендов. Кроме того, Бородину ранее якобы видели на столичном рынке «Дубровка», где часто торгуют подделками.

Ранее Ксения Бородина обрушилась на подписчицу, посчитавшую, что ее муж «сидит на шее у жены». Одна из поклонниц задала провокационный вопрос в Instagram из-за чего телеведущая рассвирепела, заявив, «не ваше собачье дело, каким образом Омаров зарабатывает деньги!».