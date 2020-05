Ксению Бородину заподозрили в покупке поддельной сумки от Chanel

Про коронавирус выходит сейчас столько всего, но все ждала, когда кто-нибудь поговорит не с экспертами или учеными, а с настоящими заболевшими. Вот буквально с теми, кто переболел или прямо сейчас в больнице. Как там они и что было. И сегодня сразу несколько человек скинули ссылку на интервью «Таких дел» с первыми заболевшими в России, они уже вылечились и у них фактически иммунитет перед болезнью. Помните, как в «Последнем герое»)) Правда интересно рассказывают и много всего в подробностях????Еще у них есть коллективный инстаграм @corona_bez_paniki - выкладывают туда настоящие истории таких же заболевших, фото из больницы и тп. Интереснее всего послушать, как это протекает нам самом деле, чем просто смотреть на голую статистику и уж точно, чем на панические новости. Надеюсь, конечно, скоро все это кончится!

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Apr 4, 2020 at 10:14am PDT