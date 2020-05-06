Силуанов указал на способность России прожить даже при цене нефти в $10

Москва, 6 мая. Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра финансов, если бы 5 лет назад нефть Urals стоила дешевле 15 долларов — то это грозило кризисом, так как бюджет не получал бы доходов от продажи нефти. Но как отметил Силуанов, на сегодня эта проблема уже не актуальна.

«Сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживем. Это прошлая война, и к ней мы подготовлены, а сегодня перед нами вызов абсолютно нового масштаба», — заявил Силуанов.

Ранее глава Министерства финансов РФ заявил, что цена на нефть в 2020 году ожидается на уровне около 30 долларов за баррель, передает RT.

Обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза писал, что Москва переживет нефтяной кризис благодаря существенным резервам.

Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявлял, что спрос на нефть в ближайшее время будет восстановлен. По его словам, согласно оптимистичному сценарию, ситуация на энергетическом рынке может начать исправляться уже с начала второго полугодия.

Напомним, что с 1 мая действует новое соглашение ОПЕК+. Согласно ему, в мае-июне добыча нефти будет снижена на 9,7 млн баррелей в сутки, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн до конца апреля 2022 года.