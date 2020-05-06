Facebook сообщил об удалении «связанных с Россией» страниц

Нью-Йорк, 6 мая. Корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, в прошлом месяце удалила сотни страниц и аккаунтов, якобы связанных с РФ, США, Ираном и другими государствами.

По словам представителей компании, из Facebook удалены 46 страниц, 91 учетная запись, две группы и один аккаунт в Instagram, якобы связанный с Россией. Они утверждают, что они были объединены в сеть, работавшую частично в автоматизированном режиме. В ней размещались материалы на многих языках, включая русский, английский, немецкий, испанский, французский, венгерский, сербский, грузинский, индонезийский и фарси.

«Наше расследование связало ее активность с лицами в России, в Донбассе на Украине и с двумя медиаорганизациями в Крыму — NewsFront и SouthFront», — отмечают представители корпорации.

Однако Facebook не привел подтверждений или разъяснений, как именно заблокированные страницы нарушали правила социальной сети.

Также в апреле были удалены 7 сетей, якобы связанных с Ираном, США, Грузией, Мавританией и Мьянмой.

Ранее международная медиаорганизация SouthFront: Analysis & Intelligence, занимающаяся независимой военной оценкой конфликтов и анализом мировых и региональных событий, сообщила, что помимо блокировки в Facebook были удалены и ее YouTube-каналы с почти 170 тыс. подписчиков.

Недавно стало известно, что за блокировками страниц NewsFront стоят грузинские неправительственные организации и фонд Джорджа Сороса «Открытое общество».