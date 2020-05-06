Боевики «Ан-Нусры» обстреляли населенный пункт в Алеппо

Дамаск, 6 мая. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщил контр-адмирал.

Он также рассказал, что российская военная полиция продолжает патрулирование нескольких маршрутов в провинциях Алеппо, Ракка, Дейр-эз-Зор и Хасака. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.

Также продолжает свою работу специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Отметим, что на прошлой неделе в оккупированном курдским боевикам городе Аш-Шаддади прогремел взрыв. Самодельная бомба была установлена в автомобиль сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Информация о раненных и пострадавших пока что уточняется. В организации атаки подозревают боевиков из «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства»1, которые увеличили число вылазок в подконтрольных SDF зонах.

1 Организация запрещена на территории РФ.