Астролог рассказал, какие знаки зодиака тяжелее всего перенесут пандемию

Москва, 5 мая. Астролог Павсекакий Богданов рассказал о том, какие знаки зодиака легче всего перенесут пандемию и ее последствия. По его словам, тяжелее всего будет Овнам, которых ждет сложный год. Они могут обеднеть и даже лишиться работы. Однако на психологическом состоянии этого знака ситуация никак не скажется, уверен Богданов.

«Тельцам будет тяжело в плане здоровья. Они сильнее всех подвержены эмоциональным стрессам. Деловая активность, работа и заработок у них сохранятся. Близнецы умышленно будут что-то менять в жизни. Карантин и самоизоляция для них пройдут спокойно и не коснутся. Для Раков год депрессивный. Финансово они не потеряют, но ограничения повлияют на личную жизнь», — объяснил астролог.

Львов в этом году ждут финансовые риски. Им тоже может грозить опасность лишиться работы. Астролог посоветовал им не инвестировать в сомнительные предприятия и не брать деньги в долг. В то же время, Девы будут активно собирать вокруг себя новых людей. Более того, у них есть даже шанс на пополнение в семье.

Весов ждут эмоциональные потери. Им будет сложно перестроиться на новый ритм и окончательное восстановление в деловом и психологическом плане произойдет лишь через пару лет. Скорпионам тоже будет тяжело, так как им придется столкнуться с финансовыми потерями и необходимостью изменить характер.

Легче всего будет Стрельцам, у которые наименьший риск заболеть. А вот Козероги окажутся в зоне риска, поэтому им крайне важно посвятить текущий год своему здоровью. Водолеям грозят финансовые потери и даже рис лишиться бизнеса. Неприятности Рыб будут связаны в первую очередь с личной жизнью и лишь потом – со здоровьем.