Санкт-Петербург, 6 мая. Виноград темных сортов, брусника, ряд витаминов, а также гепарин являются эффективными средствами профилактики коронавируса, заявил врач и профессор Николай Косенков в беседе с Nation News.

По словам специалиста, самоизоляция — отличная возможность для укрепления иммунитета, чтобы в дальнейшем минимизировать риск инфицирования. Для профилактики вирусных заболеваний, включая коронавирус, Косенков советует применять гепарин в дозе 0,1-0,2 мл на кусочек сахара 2 раза в день в течение недели, витамин С 1000 мг 1 раз в сутки до 10 дней, витамин В12 — ампула 1 мл (500 мг) в первый и четвертый день от начала профилактики.

Также врач рекомендует обратить внимание на проантоцианидины, а также на некоторые ягоды и овощи.

«Это виноград темных сортов, брусника, ягоды калины, плоды лимонника китайского, ягоды малины, ягоды боярышника, незрелое авокадо, зеленый и черный чаи, бобовые, черная смородина, голубика, лук репчатый и зеленый, петрушка», — перечислил специалист.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мытье рук является одним из наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».