Эпидемиолог рассказал, как выявить коронавирус при отсутствии симптомов

Москва, 6 мая. Контакт с носителями вируса и недавно вернувшимися из-за границы, а также посещение общественных мест без средств защиты могут свидетельствовать о потенциальном заражении коронавирусом, заявил эпидемиолог Виктор Малеев.

По словам Малеева, необходимо обращать внимание на ряд факторов, даже если у пациента отсутствуют характерные симптомы COVID-19. Прежде всего стоит насторожиться, если вы контактировали с зараженными или посещали медицинские учреждения без средств индивидуальной защиты.

«При легких признаках заболевания, таких как повышение температуры тела, потеря обоняния и вкуса, необходимо сразу же обратиться к медицинским работникам. Запоздалое обращение в больницу может стать причиной тяжелого течения болезни», — отмечает эпидемиолог.

Он утверждает, что пациенты, имевшие продолжительные контакты с инфицированными, более подвержены тяжелому протеканию болезни. В категорию повышенного риска также входят люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также пациенты, страдающие ожирением.

Ранее главврач Городской клинической инфекционной больницы им. Боткина Денис Гусев рассказал об особенностях бессимптомного течения коронавируса. По его словам, при бессимптомном течении переход заболевания в тяжелую форму может занять от нескольких дней до 4-6 часов, передает RT.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.