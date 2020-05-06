Москва, 6 мая. Россия успешно справляется с распространением коронавирусной инфекции, уверенно наращивая темпы производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Однако так называемый «Альянс врачей» продолжает спекулировать на теме якобы имеющейся нехватки СИЗ, чтобы создавать в обществе панику и негативное отношение к органам власти.

«Альянс врачей» и его руководитель Анастасия Васильева активно используют пандемию коронавируса для получения известности и личного обогащения, собирая с доверчивых людей деньги на «помощь медикам». Эта организация с начала распространения коронавируса в России начала использовать тему «незащищенности медиков», чтобы собирать деньги в своих интересах.

Одновременно с этим, Васильева сознательно противопоставляет себя властям, формируя негативное отношение к правительству и игнорируя ситуацию с обеспечением СИЗ в других странах. Стоит отметить, что с нехваткой средств защиты столкнулись абсолютно все страны, включая Западную Европу и США.

В то же время, в России действуют меры по самоизоляции, которые были приняты российским правительством, чтобы не допустить быстрого распространения инфекции. Благодаря действиям властей, рекордно увеличился выпуск медицинских масок, лекарственных средств, тест-систем и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Значительно расширен охват тестирования – если в начале года проводилось около 2500 тестов в день, то сейчас ежесуточно проводится более 150 000 тестов.

Однако «Альянс врачей» игнорирует подобную информацию, так как она помешала бы им сеять панику и собирать деньги с граждан. Такие действия организации отрицательно влияют на общественное спокойствие, которое чрезвычайно необходимо для эффективной борьбы с коронавирусной пандемией.