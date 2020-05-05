Чехия предложила России уладить «разногласия» после сноса памятника Коневу

Прага, 5 мая. МИД Чехии направил российским коллегам ноту с предложением урегулировать споры, возникшие вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге, сообщил глава ведомства Томаш Петржичек.

«Сегодня, 5 мая, мы передали российской стороне ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом 5 договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ», — заявил глава МИД Чехии.

Петржичек отметил, что между Прагой и Москвой есть «множество тем», в которых есть разногласия. По его словам, подобные консультации являются стандартным механизмом, предусмотренным договором.

«От имени МИД хотел бы попросить депутатов (парламента Чехии. — Прим. ФАН.) обеспечить возможность для дипломатических решений. Политизация этих тем может принести контрпродуктивный эффект», — отметил министр иностранных дел.

Также Петржичек отверг обвинения в нарушении Прагой обязательств, предусмотренных из действующих договоров с Россией, а также предупредил от попыток иностранного вмешательства во внутренние дела Чехии.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Чехия пока не осознала, какой удар по собственной национальной истории она нанесла после демонтажа памятника советскому маршалу Коневу в Праге, передает «Газета.ру».

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».