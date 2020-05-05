Гузеева объявила войну «хамам-малолеткам» в Сети

Москва, 5 мая. Телеведущая Лариса Гузеева ответила хейтерам, которые оставляют негативные комментарии на ее странице в соцсетях.

Телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлен папоротник, проросший сквозь камни. Снимок был сопровожден комментарием. Гузеева отметила, что ей начали хамить «малолетки», поэтому она решила объявить им войну.

«Как угадать, что вырастет из этих динозавриков. Счастливы те, кто с удовольствием обманывается, обольщается и верит в чудеса. Я — нет. У меня на странице развелось хамов-малолеток немерено. Я вас пропалываю без сожаления», — подписала снимок телеведущая.

Стоит отметить, что ранее подписчики раскритиковали Ларису Гузееву за бесхозяйственность. Подписчики обратили внимание, что в доме у Гузеевой грязные окна. Пользователи Сети пристыдили телеведущую, которая позволяет себе «жить в такой грязи».

В начале апреля Гузеева пожаловалась подписчикам в Instagram, что члены ее семьи стали очень много есть после введения режима самоизоляции. Телеведущая обнародовала видеоролик, на кадрах которого ее муж «молится холодильнику». Когда супруг попытался заглянуть в холодильник Гузеева в приказном тоне потребовала немедленно его закрыть.