Санкт-Петербург, 5 мая. Все существующие препараты против гриппа являются неэффективными при лечении коронавируса. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Сморидинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Никоноров принял участие в онлайн-конференции на тему «Коронавирус и мифы вокруг него», которая состоялась 5 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

По его словам, препараты против гриппа и противовирусных заболеваний демонстрируют эффективность при использовании по назначению, однако они не могут помочь больным с коронавирусом.

«Разные возбудители, разные белки», — пояснил Никоноров.

Вирусолог объяснил, почему препараты против гриппа неэффективны против COVID-19Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. От коронавируса погибло более 250 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек умерли. 19 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.