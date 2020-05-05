Актриса Васильева пожаловалась, что ее не спасут «10 тысяч рублей от государства»

Москва, 5 мая. Актриса Татьяна Васильева пожаловалась, что в условиях карантина ее не спасут «10 тыс. рублей от государства», передает «СтарХит».

«Я полтора месяца почти не выходила из дома. Ну да, как все люди, ходила в аптеку и в магазин. В маске, в перчатках, вся проспиртованная, в каких-то гелях намазанная. Ручки в квартире протираю постоянно специальным раствором» — говорит Васильева.

Она считает, что после прохождения пика заболеваемости проблемы никуда не уйдут. По ее мнению, будет вторая, а затем и третья волна. Она говорит, что чем дольше человек сидит дома, тем слабее становится его иммунитет. Также она считает, что постоянно носить медицинские маски — вредно.

«Организм восстанет против, если он всегда в маске, в перчатках и в спирту! А, если человек снимет маску на скамейке или в лифте?! Получается, надо сесть дома в водолазных костюмах и забыть про свою прежнюю жизнь, пока не нашли вакцину?!», — недоумевает артистка.

Также Васильева недовольна, что в сложившихся обстоятельствах она лишилась не только возможности видеться с родными и близкими, но и возможности работать.

«Я теперь не знаю, кто я и чем заняться! Государство может помочь, десять-одиннадцать тысяч рублей кого-то и спасут, но меня, навряд ли. Поэтому и я молчу в тряпочку», — отмечает знаменитость.

Ранее стало известно, у Татьяны Васильевой диагностирована пневмония. Поражения легких несильные, поэтому артистка лечится дома, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».