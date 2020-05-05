Историк высоко оценил подачу исторических фактов в фильме «Шугалей»

Москва, 5 мая. Такие фильмы, как снятый недавно «Шугалей», позволят в нужном ключе напоминать о событиях российской истории. С таким мнением выступил преподаватель истории Евгений Гурьев.

Премьера нового российского фильма состоялась в минувшую пятницу. Телеканал НТВ показал картину Дениса Нейманда об истории российских социологов, которые работали в Ливии и оказались захвачены боевиками. Многие зрители отметили уникальность фильма. Стоит подчеркнуть, что в основу сценария легли события, которые происходят в настоящем времени – россияне все еще находятся в контролируемой боевиками ливийской тюрьме «Митига».

Актер Сергей Яценюк предположил, что новый фильм может стать тем инструментом, благодаря которому российские специалисты будут освобождены. По словам же Гурьева, «Шугалей» станет одним из тех художественных фильмов, которые красочно показывают исторические факты. В частности, он сравнил его с фильмом «Кандагар», где рассказывалось о захваченных в афганский плен советских летчиках.

«С помощью кинематографа можно и нужно напоминать о событиях истории. Главное, чтобы фильм был интересный, драматургический, более или менее точный, соответствовал времени, канве событий», — приводит слова Гурьева издание iReactor.

Напомним, социологи Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию для проведения социологических исследований. В мае 2019 года ученые были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и с тех пор незаконно содержатся в тюрьме «Митига» под Триполи.