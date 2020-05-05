Москва, 5 мая. Грамотное управление и своевременные действия являются главными факторами победы над эпидемией коронавируса. Об этом заявил главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ Игорь Молчанов.

«Многое зависит не от количества коек, сколько от грамотного ими управления… Самая главная часть каждого оружия — голова его владельца», — пояснил эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,5 миллиона. Заболевание унесло жизни более 250 тысяч человек.

В России зарегистрировано 155 тысяч случаев заражения, более 1450 человек скончались. 19 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.